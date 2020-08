Stiri pe aceeasi tema

- Peste 44.000 de oameni au semnat o petitie online prin care cer ca Franta sa preia controlul asupra Libanului, in urma exploziei din Beirut, care a distrus o buna parte din oras, provocand moartea a peste 137 de oameni si ranirea a peste 5.000. Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut joi o ancheta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a solicitat, joi, in timpul vizitei sale la Beirut, liderilor libanezi o "schimbare profunda" pentru a scoate tara din impasul politic si economic in care se afla, potrivit AFP, anunța news.ro."Este timpul pentru responsabilitati astazi pentru Liban…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca explozia din Beirut ar fi putut fi cauzata de un accident, fara a reveni insa asupra afirmatiilor sale anterioare controverse, conform carora ceea ce s-a intamplat aduce cu un "atac teribil", scrie Agerpres.

- Ancheta e in plina desfașurare la Beirut. Se cauta in primul rand raspunsul la intrebarea daca nitratul de amoniu din depozit a explodat dintr-o neglijența sau a fost vorba de o mana criminala.

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat ca Romania trebuie sa fie alaturi de statul și de cetațenii libanezi, in urma exploziilor din portul din Beirut. „Explozia de ieri de la Beirut a lasat in...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca Romania trebuie sa fie alaturi de statul si de cetatenii libanezi, oferind ajutor in urma exploziilor din portul din Beirut. "Explozia de ieri de la Beirut a lasat in urma o unda de soc peste intreaga lume. Gandurile noastre merg in primul rand catre cei afectati…