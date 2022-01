Emmanuel Macron cere "acelerarea" negocierilor privind dosarul nuclear iranian Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat asupra &"necesitatii de a accelera&" ritmul pentru &"a obtine progrese&" în negocierile din dosarul nuclear iranian, în cadrul unei convorbiri telefonice avute sâmbata cu omologul sau iranian Ebrahim Raisi, a anuntat duminica Palatul Elysée.



&"În ceea ce priveste acordul nuclear din 2015, presedintele Republicii si-a reiterat convingerea ca o solutie diplomatica este posibila si imperativa si a subliniat ca orice acord va necesita angajamente clare si suficiente din partea tuturor, la care Franta lucreaza cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat asupra "necesitatii de a accelera" ritmul pentru "a obtine progrese" in negocierile din dosarul nuclear iranian, in cadrul unei convorbiri telefonice de sambata cu omologul sau iranian Ebrahim Raisi, a anuntat duminica Palatul Elysee, relateaza AFP.…

- ”O atentie deosebita va fi acordata implementarii unui plan de actiune global comun cu privire la programul nuclear iranian”, anunta intr-un comunicat presedntia rusa. Cei doi lideri urmeaza sa discute despre ”o intreaga serie de probleme legate de cooperarea blaterala, inclusiv implementarea unor proiecte…

- Wendy Sherman, unul dintre cei mai puternici diplomați ai lumii, este poreclita ”vulpea argintie” atat datorita parului ei alb ca zapada, cat și stilului sau abil de negociere, iar miercuri va participa la discuțiile cu Rusia ce se desfașoara la Bruxelles, dupa ce a fost și la masa tratativelor de la…

- Wendy Sherman, unul dintre cei mai puternici diplomați ai lumii, este poreclita ”vulpea argintie” atât datorita parului ei alb ca zapada, cât și stilului sau abil de negociere, iar miercuri va participa la discuțiile cu Rusia ce se desfașoara la Bruxelles, dupa ce a fost și la…

- Rusul Mihail Ulianov a scris pe Twitter ca s-a intalnit cu trimisul special al SUA in Iran, Robert Malley. ”Consultarile stranse si coordonarea dintre delegatia Rusiei si cea a SUA in cursul discutiilor de la Viena constituie o conditie prealabila importanta pentru progresul catre restabilirea JCPOA”,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica /AIEA/ a ajuns miercuri la un acord cu Iranul privind inlocuirea camerelor de supraveghere la un centru de piese de centrifuga din orasul Karaj, la vest de Teheran, relaxand un impas de luni de zile care ar fi afectat negocierile de la Viena privind dosarul…

- Chiar daca Gantz nu a oferit mai multe detalii despre aceste presupuse operatiuni, el le-a incadrat in ceea ce a denumit ‘’export de terorism iranian’’ sub conducerea ayatollahului Ali Khamenei. Mai mult, ministrul israelian al apararii a evocat ca, in 2018, Teheranul a utilizat drone incercand sa transfere…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a acuzat pe premierul australian Scott Morrison ca a mintit în legatura cu contractul pentru submarine, în valoare de mai multe miliarde de dolari, anulat în urma cu sase saptamâni din cauza unei noi aliante de securitate între Canberra,…