- Presedintele in functie al Frantei, Emmanuel Macron, i-a avertizat vineri pe cetatenii francezi, in cursul unui eveniment electoral, ca vor fi perioade "dificile" daca Marine Le Pen va castiga scrutinul prezidential programat duminica.

- Mai sunt doar cateva zile pana la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Franța, niște alegeri care, in opinia multora, ar decide viitorul Europei. Dat fiind numarul mare de alegatori indeciși, ziarul francez Le Monde incurajeaza votul in alb: “Votul in alb este un gest cetațenesc,…

- Emmanuel Macron s-a distanțat și mai mult de contracandidata sa Marine Le Pen, dupa cum a dezvaluit ultimul sondaj electoral referitor la alegerile prezidențiale din Franța. Astfel, Macron, care este actualul președinte al Franței, are un avans in creștere fața de candidata extremei drepte, care a mai…

- Presedintele in functie al Frantei, Emmanuel Macron, si adversara sa in cursa prezidentiala, Marine Le Pen, au avut o dezbatere televizata intensa, miercuri seara, pe o serie de teme politice, economice si sociale, precum si despre imigratie si despre politica externa. Fii la curent cu cele…

- Presedintele in functie, centristul Emmanuel Macron, s-a plasat pe primul loc in turul intai al alegerilor prezidentiale de duminica din Franta, obtinand 27,85% din voturi si devansand-o pe Marine Le Pen (23,15%), candidata de extrema-dreapta cu care se va intalni in turul al doilea, conform rezultatelor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat joi sa intareasca suveranitatea Frantei daca va castiga un al doilea mandat de presedinte luna viitoare, pentru a carmui tara prin ceea ce el a numit o noua era de criza, cu o "revenire a tragediei in istorie", relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Razboiul din Ucraina "va dura" si "trebuie sa ne pregatim pentru aceasta", a avertizat simbata presedintele francez Emmanuel Macron, anuntind ca guvernul francez va pregati "un plan de rezilienta" pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, informeaza AFP. "Razboiul a revenit in Europa…