Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat sambata ca "Franta nu va mai fi la fel fara Noua Caledonie", intr-un discurs sustinut la Noumea, capitala arhipelagului francez din Pacific unde peste sase luni va avea loc un referendum privind independenta, informeaza AFP. "Ne revine noua misiunea sa nu ne intoarcem in trecut, ca alegerea sa se faca in mod calm si castigand fiecare centimetru de pace si intelegere", a declarat Macron la Noumea, in fata administratiei din Noua Caledonie, a alesilor, reprezentantilor societatii civile si cei economici. "Franta nu va mai fi la fel fara Noua Caledonie",…