- In timp ce discuta cu oamenii care au venit sa il intampine, un barbat inca neidentificat a aruncat spre Macron cu o punga plina cu roșii.Șeful statului a fost imediat protejat de bodyguarzii care au deschis o umbrela, astfel ca nu a fost atins de roșii.Oamenii prezenți in piața s-au revoltat, iar Emmanuel…

- Seful statului francez, Emmanuel Macron, care ar urma sa-si anunte saptamina viitoare candidatura la prezidentialele din aprilie, va tine primul miting de campanie in ziua de 5 martie, la Marsilia. In plina criza ruso-ucrainene, Macron a impins anuntarea candidaturii sale cit mai aproape de termenul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat miercuri, la Paris, la invitatia Presedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, la o reuniune informala privind situatia de securitate din Sahel. Seful statului a subliniat necesitatea mentinerii unitatii si coordonarii, inclusiv cu partenerii…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock a chemat vineri la extinderea ajutorului international pentru refugiati, in timpul unei vizite in Iordania, relateaza DPA. Multe scoli din Iordania au fost inchise, in unele cazuri de-a lungul ultimelor 18 luni, din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kulebo a declarat luni ca nu vor exista niciun fel de concesii in problema integritatii teritoriale a Ucrainei si niciun fel de dialog direct cu liderii separatisti din Donetk si Lugansk, indicand ca acestea sunt doar doua dintre "liniile rosii" ale Kievului privind…