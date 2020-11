Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat marti seara ca restrictiile antiepidemice vor fi relaxate incepand din 28 noiembrie, iar carantina generala s-ar putea incheia pe 15 decembrie. "O noua etapa va incepe in 28 noiembrie. Insa nu se vor schimba urmatoarele lucruri: carantina adaptata…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat ca incepand de vineri va fi reinstituita carantina generala, in contextul numarului mare de cazuri de coronavirus, desi scolile vor ramane deschise. „Am decis ca este nevoie ca incepand de vineri sa fie reinstituita carantina pe intreg teritoriul national.…

- Avand in vedere numarul mare de cazuri de infectare cu virusul SARS-COV 2 de la nivelul județului Timiș, dovada fiind faptul... Timisoara in scenariul rosu: masca in toate spațiile publice, se inchid scolile, salile de sport si de spectacole, restaurantele

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri dupa amiaza, la Miercurea Ciuc, ca se ia in calcul relaxarea restrictiilor din industria balneara, respectiv reluarea terapiilor hidrice, in a doua parte a lunii septembrie. Nelu Tataru a explicat ca luna septembrie va fi una destul de grea, in care…