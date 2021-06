Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a vorbit, intr-o conferința de presa susținuta in timpul unei vizite avute in sud-vestul tarii, despre perspectiva eliminarii obligativitatii de a purta masca in aer liber, spunand ca acest lucru ''se va face intr-un mod diferentiat'' in functie de regiune.''Perspectiva in care traim…

- Tinerii cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani vor putea fi vaccinati in Franta impotriva COVID-19 incepand cu 15 iunie, a anuntat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron in cursul unei vizitein sud-vestul tarii, relateaza AFP. Emmanuel Macron a mentionat, de asemenea, perspectiva eliminarii…

- Cei mai mulți tineri cu varste intre 16 și 19 ani au fost vaccinați, in cele doua zile de maraton dedicat copiilor, 31 mai - 1 iunie, cu serul Pfizer, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica la solicitarea Libertatea.In total, 6.803 tineri cu varste intre 16-19 ani au fost vaccinați…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care a contractat COVID-19 in decembrie, a anuntat luni seara, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca el si sotia sa Brigitte au fost vaccinati, incurajandu-i pe toti francezii sa faca acelasi lucru, relateaza AFP. ''La fel ca Brigitte si cu mine, ca 25 de…

- Vicepremierul Dan Barna afirma, intrebat fiind daca este posibil ca dupa terminarea campaniei de vaccinare si atingerea tintei de imunizare la nivel national vaccinul anti-COVID sa fie contra cost, ca "totul este posibil", iar o astfel de decizie poate fi luata in functie de evolutia pandemiei si…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, vineri, ca va oferi o distincție speciala pentru cadrele medicale care au decedat in timp ce erau in prima linie a luptei cu pandemia de coronavirus, potrivit France24 . El a aratat ca distincția intitulata „decedat in serviciul republicii” va fi creat…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat vineri ca toate persoanele de 18 ani sau mai mult din Franța se vor putea vaccina anti-COVID incepand de la 15 iunie. Liderul a precizat ca adolescenții care fac parte și din categoriile vulnerabile se pot imuniza incepand din acest weekend, informeaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat intr-o declarație de presa televizata ca școlile se vor inchide cel puțin trei saptamani in Franța, aceasta fiind o masura in contextul noilor restricții naționale pentru a combate cazurile in creștere ale COVID-19, a informat BBC.Totodata, restricțiile…