- Primul sondaj OpinionWay-Kéa Partners pentru „Les Echos” și Classic Radio privind cursa pentru Palatul Elysee a fost dat publicitații luni. Șeful statului este creditat cu 26% din voturi, cu mult înaintea candidaților RN și LR, care ar obține fiecare 16% din voturi. Eric Zemmour…

- Saptamana aceasta, Olaf Scholz și-a depus juramantul la Bundestag, devenind noul cancelar al Germaniei. El a inlocuit-o pe Angela Merkel, care a demisionat dupa 16 ani. Noul guvern german, format din social-democrați și liberali-democrați liberi, nu a mai guvernat niciodata impreuna, scrie Euronews.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit in Parlament despre rolul președintelui statului in sistemul politic din Romania, militand pentru modificarea Constituției. Președintele a fost de multe ori un producator de tensiune in societate, și-a justificat solicitarea Marcel Ciolacu. Discursul președintelui…

- DECLARAȚII IOHANNIS:Octombrie 2019: "Nu ti-ar fi rusine, PSD (...). PSD-istii au inceput razboiul impotriva Romaniei si impotriva romanilor. Noiembrie 2019: O Romanie fara PSD. Ca sa fiu bine inteles: O ramanie fara PSD in conducerea statului.Noiembrie 2020: PSD este principalul vinovat pentru acest…

- Cercetatorul Octavian Jurma remarca faptul ca „miracolul din valul 2 se repeta in valul 4” in Romania, astfel ca imediat dupa discursul in care președintele iși exprima ingrijorarea fața de evoluția pandemiei, mortalitatea a scazut miraculos. Octavian Jurma afirma ca, probabil, „in saptamanile trecute…

- Conflictul aparut dupa Brexit in legatura cu pescuitul a culminat miercurea trecuta cu confiscarea de catre Franta a unui vas britanic pentru dragatul scoicilor, Cornelis Gert Jan, in apele franceze de langa Le Havre. Parisul a amenintat cu impunerea unor sanctiuni de la 2 noiembrie, care ar putea afecta…

- În ciuda zâmbetelor cordiale de la G20 și la COP26, lupta post-Brexit dintre Boris Johnson și Emmanuel Macron în ceea ce privește pescuitul în Canalul Mânecii continua, chiar daca Franța a renunțat la aplicarea sancțiunilor la miezul nopții pentru a „da o șansa”…