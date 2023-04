Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, va face o escala tehnica in Romania dupa vizita in Beijing, China, unde s-a intalnit cu președintele Xi Jinping. Macron nu va parasi Aeroportul Otopeni, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Escala tehnica a președintelui Emmanuel Macron va avea loc sambata,…

- Președintele Franței Emmanuel Macron ajunge sambata dimineața in Romania, dupa vizita la Beijing. Este vorba despre o „escala tehnica”, spun sursele noastre. Din datele primite, Emmanuel Macron nu are o intrevedere cu Klaus Iohannis.Acesta va sta cel mult doua, trei ore in Romania. Posibil ca Emmanuel…

- Dupa cum știm cu toții, TikTok se confrunta in aceasta perioada cu probleme destul de mari in SUA, acolo une mai mulți membri ai Congresului fac eforturi pentru ca platforma sociala sa fie interzisa. In ultima vreme, au inceput sa apara proteste pro-TikTok, și se pare ca influencerii care iau parte…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, si omologul sau Belarus, Aleksandr Lukasenko, au cerut in cadrul convorbirilor purtate la Beijing, un acord de pace pentru Ucraina „cat mai curand posibil”, a informat agentia de presa a statului belarus, Belta.Summitul a reunit doi dintre liderii straini pe care se…

- Romania va sprijini, in mod ferm, agenda europeana a Republicii Moldova, reconstrucția economiei, implementarea reformelor și consolidarea securitații țarii noastre. Interesul pentru continuarea proiectelor comune, in beneficiul cetațenilor celor doua state, a fost reiterat la intrevederea prim-ministrului…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a sosit marti la Beijing, pentru o vizita de trei zile in timpul careia va fi primit de omologul sau Xi Jinping, pe care Lukasenko il califica drept "vechi prieten" intr-un interviu acordat unei media de stat chineze, informeaza

- Republica Moldova nu este singura in fața provocarilor de securitate. Romania va continua sa sprijine in mod ferm suveranitatea și integritatea teritoriala a Republicii Moldova, a declarat liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, dupa intrevederea de joi, 23 februarie, cu președinta Maia Sandu. Amenințarile…

- Eurodeputatul Maria Grapini taxeaza dur declaratiile lui Klaus Iohannis pe tema Canalului Bastroe: Pot declara, fara teama ca gresesc, ca Romania nu are presedinte! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…