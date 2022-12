Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, vrea ca atacantul Karim Benzema si alti jucatori accidentati sa i se alature in calatoria sa in Qatar, pentru a asista la finala Cupei Mondiale de fotbal, in care Les Bleus vor infrunta duminica selectionata Argentinei, potrivit ministrului francez al Sporturilor,…

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat satisfactia dupa calificarea formatiei lui Didier Descamps in finala Cupei Mondiale, noteaza news.ro.

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va ajunge, miercuri, in Qatar, pentru semifinala Cupei Mondiale cu Maroc, alaturi de mai multe vedete ale sportului francez, potrivit news.ro.

Luca Modric, liderul selectionatei Croatiei, crede ca echipa sa este "pregatita" sa invinga Argentina in semifinalele Cupei Mondiale din Qatar si a subliniat ca fotbalistii croati vor da "totul" pe teren in meciul de marti, chiar daca sunt constienti ca vor avea "multe dificultati" cu un jucator…

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, ar vrea sa vada Argentina și Maroc in finala Cupei Mondiale de Fotbal care se desfașoara in Qatar.

Lionel Messi a deschis scorul pentru Argentina in meciul cu Mexicul, in care sud-americanii nu aveau voie sa piarda pentru a-și menține șanse de calificare in optimile Mondialului din Qatar.

Franța este prima echipa calificata in optimile Cupei Mondiale, dupa a doua victorie in grupe, 2-1 cu Danemarca. Mbappe a marcat ambele goluri ale "cocoșului galic", in minutele 61 și 86. Danezii au egalat la 1 prin Christensen, la doar 7 minute de la deschiderea scorului.

Fara indoiala, Qatar a facut un efort remarcabil pentru a organiza aceasta ediție a Cupei Mondiale! „Nota de plata", de 230 de miliarde de dolari, vorbește de la sine despre investițiile localnicilor in stadioane, infrastructura și tehnologie, noteaza Adevarul .ro.