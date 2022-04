Presedintele in functie, Emmanuel Macron, a fost reales duminica pentru un al doilea mandat in fata rivalei sale de extrema dreapta Marine Le Pen, conform primelor estimari ale sondajelor la iesirea de la urne, relateaza AFP. Emmanuel Macron, liberal, a obtinut intre 57,6% si 58,2% din voturi, in fata candidatei Adunarii Nationale, creditata cu 41,8% pana la 42,4% din voturi, potrivit acestor estimari. Absenteismul se situeaza intre 27,8% si 29,8%. The post Emmanuel Macron a fost reales presedinte al Frantei (estimari) appeared first on Puterea.ro .