- Europa sancționeaza Rusia din cauza crizei din Ucraina. Uniunea Europeana, acționand in tandem cu Statele Unite și Marea Britanie, spera sa franeze Moscova prin pastrarea unor sancțiuni mai mari pentru viitorul apropiat. Cu toate astea, masurile anunțate nu se ridica la nivelul opțiunilor disponibile,…

- Ministerul Afacerilor Externe a actualizat textul alertei curente de calatorie pentru Ucraina, in urma tensiunilor tot mai ridicate din țara vecina, aflata sub amenințarea rusa. In alerta, MAE le recomanda „puternic cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca un conflict militar cu Rusia nu ar implica doar Ucraina, ci ar aduce razboiul pe scara larga in Europa, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, la Kiev, cu premierul britanic Boris Johnson, presedintele ucrainean Zelenski a…

- Liderul Alexander Lukașenko a declarat vineri ca razboiul va izbucni doar daca Belarus sau Rusia vor fi atacate direct. Președintele a facut aceste remarci intr-un discurs adresat parlamentarilor și oficialilor. Moscova și Minsk urmeaza sa organizeze luna viitoare exerciții comune in Belarus, in nordul…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…

- Generalul (r) iesean Vasile Roman considera ca Rusia nu isi permite sa inceapa un razboi in Ucraina pentru ca pierderile pentru Moscova ar fi mai mari decat castigurile. Vezi mai jos argumentele invocate de Vasile Roman pe pagina sa de Facebook. „VORBIM DESPRE UN RAZBOI CE NU VA FI Nu pornesti un conflict…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti un apel la legaturi mai strânse între fostele republici componente ale Uniunii Sovietice, la 30 de ani dupa dezmembrarea acesteia, transmite dpa, potrivit Agerpres.La Summitul informal al liderilor tarilor din Comunitatea Statelor Independente…