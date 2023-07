Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez va scadea varsta de examinare pentru permisul auto de la 18 la 17 ani, din ianuarie 2024, a anunțat premierul Elisabeth Borne, potrivit Agenției France Presse, preluata de news.ro.„Incepand din ianuarie 2024, se va putea da examenul de obtinere a permisului de conducere incepand de…

- Președintele francez Emmanuel Macron a confirmat, luni, in timpul intalnirii de la Palatul Elysee cu cancelarul german Olaf Scholz si presedintele polonez Andrzej Duda ca ucrainenii au inceput cotraofensiva impotriva forțelor ruse de ocupație, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Contraofensiva ucraineana…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a prezentat joi - dupa ce si-a exprimat regretul la o masa rotunda la Palatul Elysee fata de o dezindustrializare ”pe care am lasat-o uneori in pace” - noi masuri in vederea unei impulsionari a reindustrializarii Frantei, ”mama bataliilor” in opinia sa, intre altele,…

- Presedintele american Joe Biden a discutat joi cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre recenta vizita a acestuia in China, comentariile facute recent de presedintele francez cu privire la problema Taiwanului provocand critici in Europa si SUA. Potrivit unui comunicat al Casei Albe, cei doi lideri…

- Un alpinist liber cunoscut sub numele de „Omul Paianjen francez”(French Spiderman) a urcat miercuri (19 aprilie) pe un zgarie-nori de 38 de etaje din Paris pentru a-și demonstra sprijinul fața de protestatarii suparați de o lege a pensiilor a lui Emmanuel Macron care va amana varsta la care oamenii…

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost interpelat ieri de tinerii studenți in fața carora incerca sa țina un discurs despre viitorul Europei, la Haga, scrie France-Presse, informeaza Rador.Tinerii, care au venit cu o banderola in engleza in care Macron era descris drept "președintele violenței…

- Președintele francez Emmanuel Macron considera ca este imposibil de construit o arhitectura europeana de securitate, atita timp cit pe continent exista conflicte fierbinți sau inghețate. In același timp, el considera ca Europa nu ar trebui sa se lase atrasa in conflictele straine. Liderul francez a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron cere Uniunii Europene sa nu urmeze SUA sau China in chestiunea Taiwanului, refuzand „intrarea intr-o logica de bloc contra bloc”. Declarația a fost facuta intr-un interviu aparut duminica in cotidianul economic francez Les Echos.