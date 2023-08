Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, miercuri, ca Franta nu recunoaste anexarea de catre Rusia a unor teritorii ucrainene, dupa afirmatii controversate ale predecesorului sau, Nicolas Sarkozy, care a declarat ca „orice revenire la situația de dinainte este o iluzie”. De asemenea, fostul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti, in prima zi a summitului NATO la Vilnius (Lituania), ca Franta va livra Ucrainei rachete cu raza lunga de actiune de tipul "Scalp", in timp ce Berlinul s-a angajat sa-i furnizeze arme suplimentare in valoare de aproape

- Presedintele francez Emmanuel Macron acuza vineri Moscova de faptul ca este "o putere destabilizatoare a Africii" si isi exprima regretul fata de faptul ca alegerile Kremlinului "nu joaca un rol benefic pentru comunitatea internationala", intr-un interviu acordat mai multor publicatii, in marja Summitului…

- Premierul chinez, Li Qiang, este de miercuri in vizita oficiala in Franța la invitația guvernului francez. El va participa și va avea un discurs la Summitul pentru un nou pact financiar global. {{686445}} In cursul vizitei, Li Qiang se va intilni cu președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Elisabeth…

- Președintele francez Emmanuel Macron este protagonistul unui scandal izbucnit in Franța, dupa ce a fost filmat in timp ce bea bere cu jucatorii de rugby de la Toulouse, dupa ce aceștia au cucerit titlul in campionatul intern, in weekend.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, "au reamintit nevoia de a se pune capat rapid vacantei politice institutionale din Liban", a comunicat Palatul Elysee vineri seara, dupa o intalnire intre cei doi lideri

- Liderii europeni au facut o puternica demonstratie de sfidare – si de sprijin pentru Ucraina – atunci cand s-au reunit joi pentru un summit istoric in Moldova, tara ex-sovietica, la doar cativa kilometri de granita cu Ucraina. Dar chiar daca cei peste 40 de lideri si-au promis solidaritate cu Ucraina…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a avut joi, 1 iunie, un dialog comun cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cadrul Summitului Comunitații Politice Europene (CPE), organizat in localitatea Bulboaca din raionul Anenii Noi. „Impreuna cu președintele…