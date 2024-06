Președintele Franței are probleme in cadrul propriului sau partid. Foarte putin francezi il mai apreciaza pe Emmanuel Macron. Imaginea presedintelui francez Emmanuel Macron a disparut de pe afisele electorale ale propriului sau partid. Rata de nepopularitate de 74% Un sondaj publicat vineri indica o rata de nepopularitate de 74% pentru liderul de la Elysee, cu […] The post Emmanuel Macron a cazut in dizgratie, in Franta. Ce i-a facut propriul partid, incredibil! first appeared on Ziarul National .