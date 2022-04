Stiri pe aceeasi tema

- Președintele in funcție, Emmanuel Macron, a reușit sa se impuna in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale franceze in fața candidatei de extrema dreapta, Marine Le Pen. Numaratoarea oficiala a voturilor s-a incheiat. Astfel, Emmanuel Macron a caștigat scrutinul care ii aduce al doilea mandat…

- Alegerile prezidențiale din Franța s-au incheiat, iar cifrele spun ca Emmanuel Macron a mai obținut un mandat la președinția țarii. Potrivit datelor existente la momentul actual, Emmanuel Macron a obținut un scor de 58,5, in timp ce contracandidata sa, Marine Le Pen a obținut doar 41,5 %. Mesajele au…

- Presa din Franța nu poate publica estimari ale alegerilor prezidențiale, dar acestea au fost publicate de catre ziarul ”Le Soir”, din Belgia. Conform primelor estimari, Emmanuel Macron a caștigat alegerile prezidențiale cu un scor cuprins intre 55% și 58%. Marine Le Pen ar fi obținut 45% sau mai puțin…

- Presa din Franța nu poate publica estimari ale alegerilor prezidențiale, dar acestea au fost publicate de catre ziarul ”Le Soir”, din Belgia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Presedintele in exercitiu al Frantei, progresistul Emmanuel Macron, si contracandidata sa, populista de dreapta Marine Le Pen, propun doua viziuni foarte diferite pentru viitorul Frantei atat pe plan intern, cat si pe plan extern.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, obtinand un procentaj de 27,85%, in urma sa aflandu-se candidata de extrema dreapta Marine Le Pen, cu 23,15%. Cei doi se vor intalni in turul al doilea, potrivit rezultatelor finale transmise luni de Ministerul de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si Marine Le Pen si-au aruncat insulte si acuzatii in ultima zi a campanii electorale. Declarațiile celor doi candidați au fost facute inainte de primul tur de scrutin de duminica, scrie Mediafax. Macron a acuzat-o pe Le Pen ca a mintit in legatura cu fezabilitatea…

- Zi decisiva in Franța - au loc alegeri prezidențiale, iar actualul președinte, Emmanuel Macron, are doar cateva procente in fața lui Marine Le Pen, candidata extremei drepte. Un rol major il va juca factorul absenteism. Mihaela Antoche are mai multe informații.