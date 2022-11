Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea internationala va furniza Republicii Moldova asistenta financiara suplimentara in valoare de 100 de milioane de euro, pentru a face fata consecintelor razboiului dintre Rusia si Ucraina, a declarat luni seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, potrivit Mediafax. Fii la curent…

- Emmanuel Macron a anunțat un sprijin international de peste 100 milioane de euro, pentru ca Republica Moldova sa faca fața consecințelor razboiului din Ucraina, intre care criza energetica si afluxul de refugiati.

- Uniunea Europeana va oferi Republicii Moldova 250 de milioane de euro pentru depasirea crizei energetice, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau alaturi presedinta republicii, Maia Sandu, informeaza MOLDPRES si Deschide.md.…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi, in cadrul unei vizite in capitala Republicii Moldova, Chișinau, un pachet suplimentar de sprijin energetic pentru Republica Moldova. Banii ar trebui sa fie disponibili incepand cu ianuarie 2023 In primul…

- Compania SA „Energocom” a procurat astazi 10 milioane m3 de gaze naturale la preț de 997 EUR/1000 m3, se arata intr-un comunicat al companiei. Potrivit sursei citate, volumul de gaze va fi stocat in depozitele subterane din Ucraina și vor fi utilizate de Republica Moldova in cazul limitarii sau a…

- Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Agenția de Cooperare Internaționala pentru Dezvoltare din Romania (RoAid) au semnat miercuri, 12 octombrie, Acordul de finanțare pentru acordarea unui sprijin bugetar direct catre țara noastra. Potrivit Acordului, Republicii Moldova va primi asistența financiara…

- Grupul rus Gazprom a redus sambata livrarile de gaze naturale catre Republica Moldova cu aproximativ 30-, a declarat directorul companiei de gaze Moldovagaz, Vadim Ceban, transmite Reuters. Cu o zi mai devreme, vicepremierul Andrei Spinu a declarat ca Gazprom a avertizat Republica Moldova cu privire…

- Fondul Monetar International (FMI) a dat unda verde deblocarii a 27 de milioane de dolari destinati Republicii Moldova, o tara care se invecineaza cu Ucraina si care se confrunta cu consecinte ale razboiului rus, si a salutat progrese in "reforme guvernamentale esentiale", relateaza AFP. "Consiliul…