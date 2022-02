Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca „trebuie sa ramanem uniți și in eforturile diplomatice, economice și suntem intre timp pregatiți sa luam orice masura se impune impreuna, atunci cand situația in teren se schimba”. De asemenea, Iohannis a spus ca Romania este pregatita și pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns miercuri la ora 21:30 la Palatul Elysee, unde a fost primit de catre Emmanuel Macron.Cu prilejul reuniunii de la Paris, tarile din regiune si partenerii lor internationali angajati in lupta impotriva gruparilor teroriste vor discuta despre evolutiile politice si militare/de…

- NATO si a insarcinat comandantii militari sa stabileasca detaliile pentru desfasurarea de grupuri de lupta in flancul sud estic al Aliantei Nord Atlantice drept raspuns la acumularea de trupe ruse la frontierele Ucrainei."Ministrii au decis sa dezvolte optiuni pentru a intari si mai mult apararea si…

- NATO confirma ca Rusia a mutat aproximativ 30000 militari, trupe de lupta, și arme moderne in Belarus in ultimele zile, cea mai mare desfașurare militara a Moscovei in țara de la sfarșitul Razboiului Rece, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.Desfașurarea a inclus forțe de operațiuni…

- Rusia a calificat miercuri drept ”distructiva” decizia Statelor Unite-SUA de a trimite 3000 de militari suplimentari in Europa de Est in contextul tensiunilor exacerbate intre Moscova si occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP. Viceministrul de externe rus Alexandr Grusko, citat de agentia…

- Franta este pregatita sa apere granițele NATO din Europa de Est, in contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina. Presedintele Emmanuel Macron s-a declarat dispus sa trimita trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania. Președintele francez a afirmat, in discursul rostit…

- „Exista diferențe semnificative între aliații din NATO și Federația Rusa privind problemele de securitate din Europa”, a spus miercuri secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, dupa reuniunea consiliului NATO cu Rusia la Bruxelles privind detensionarea situației de la granița…