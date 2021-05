Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a dus-o pe Isabela la medic pentru un control de rutina, dar și pentru a stabili daca micuța trebuie sa mearga la nutriționist pentru o dieta speciala. Vedeta a ales sa mearga la medicul la care iși ducea fetița in primii ani de viața, dar nu a fost o misiune ușoara sa o convinga pe micuța.

- Bucurie mare in familia Angelei Rusu! Cantareața, in varsta de 46 de ani, care va naște și ea pe 1 iunie, a devenit bunica. Fiica ei cea mare, Larisa, in varsta de 25 de ani, de profesie psiholog, și care locuiește la Sibiu, impreuna cu soțul ei, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, […] The post…

- Deși nu mai sunt impreuna de mult timp, Connect-R și Misha se comporta in continuare ca o familie pentru fiica lor, Maya. Ce pațește fiica lui Connect-R la gradinița Micuța are o relație speciala cu parinții ei și nu simte lipsa niciunuia dintre ei, mai ales ca atunci cand merge in vacanța sunt prezenți…

- Marius Moga și Bianca Lapuște formeaza unul din cele mai discrete cupluri din Romania. Cei doi iși țin relația departe de ochii lumii, iar pe fetița lor au ferit-o cat au putut de mult de obiectivele indiscrete ale angajaților publicațiilor mondene.

- Pepe și Raluca Pastrama au divorțat la notar in data de 8 februarie. De atunci nu mai formeaza un cuplu. Cei doi au o relație buna de dragul fiicelor, se vad des, chiar și pozeaza impreuna. Așa s-a intamplat acum, la aniversarea fiicei lor de șase ani.Cantarețul nu s-a ferit sa vorbeasca public atunci…

- A fost zi mare, ieri, pentru Alex Bodi și pentru Iulia Salagean. Fiica lor, Selena, a implinit 4 ani. Micuța a avut parte de o petrecere pe cinste, la care, insa, mama ei nu a putut lua parte. Fetița a inceput sa planga atunci cand a aflat ca cea care i-a dat viața nu poate sa fie alaturi de ea.

- Gina Pistol a devenit mamica de foarte puțin timp, dar deja se mandrește cu felul in care are grija de fiica ei și a lui Smiley, Josephine. Vedeta le-a aratat fanilor sai de pe rețelele sociale cum o rasfața pe cea mica și in ce fel interesant a ales sa o imbrace.

- Marele maestru al frumuseții romanești, Nicolae Tonitza, o prezența speciala in cel mai mare eveniment al pieței de arta din Romania din primul trimestru, dedicat operelor clasicilor picturii romanești, datorita unei capodopere de importanța muzeala. Pe 23 martie, in cadrul Licitației de Primavara,…