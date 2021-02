Stiri pe aceeasi tema

- Emma Stone a avut parte de o schimbare radicala, pentru rolul din noul film Disney, „101 Dalmatieni”. Recent, Walt Disney Studios a lansat trailerul oficial al mult asteptatei productii „Cruella”. Principalul rol este interpretat de celebra actrița, iar filmul se va lansa in mai 2021. Filmul ilustreaza…

- Cum a fost transformata Emma Stone in Cruella – VIDEO Emma Stone a fost aleasa pentru a interpreta rolul principal in cea mai noua producție Disney, Cruella. Așa cum probabil va imaginați, este vorba despre legendara Cruella de Vil, personajul negativ din 101 Dalmațieni. Filmul spune povestea din spatele…

- Lungmetrajul live-action „Cruella”, cu Emma Stone in rol principal, va fi lansat la finalul lunii mai, iar compania Disney a prezentat miercuri primul trailer, anunța news.ro. Stone intruchipeaza o Cruella de Vil, personajul negativ din „101 Dalmatieni”, in varianta punk-rock. Actiunea…

- Walt Disney a anunțat faptul ca a ajuns la un acord cu regizorul „Black Panther”, Ryan Coogler, care va dezvolta un serial plasat in Wakanda, taramul imaginar creat pentru a reda acțiunea din celebrul film. „Cu Black Panther, Ryan a adus la viața o poveste revoluționara și personaje iconice intr-un…

- Kristen Stewart (30 de ani) este Lady Di in cel nou film despre viața celei supranumite Prințesa inimilor . Daca la inceput a avut parte doar de critici, acum actrița le-a mai inmuiat inimile celor care nu i-au dat credit.

- Cel mai in varsta jucator profesionist de fotbal din lume urmeaza sa implineasca, pe 26 februarie, 54 de ani. Unde joaca? La Yokohama FC, o echipa din prima liga japoneza, spun cei de la mundodeportivo.es. Kazuyoshi Miura este atacant și si-a prelungit cu un an contractul, fix cu o zi inainte sa inceapa…

- O actrița de doar 24 de ani este noua Furiosa din filmul ”Mad Max”, care va fi lansat in 2023. Anya-Taylor Joy, de 24 de ani, i-a ”furat” rolul lui Charlize Theron in filmul lui George Miller. In film vor mai aparea Chris Hemsworth in rolul lui Dementus și Yahya Abdul-Mateen in rolul lui Pretorian,…