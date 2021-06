Stiri pe aceeasi tema

- Emma Stone joaca rolul principal in noul film live-action sub semnatura Disney – “Cruella” – o poveste fascinanta despre una dintre figurile legendare ale cinematografiei, o ticaloasa de prima mana care a fermecat și intrigat generații. Povestea din noul film “Cruella” ne poarta in anii 1970, in Londra…

- Premierul Romaniei, Florin Citu, a jucat fotbal cu elevii Liceului Teologic Ortodox ”Nicolae Steinhardt” din Satu Mare in timpul vizitei la centrul de vaccinare organizat in institutie. Premierul a intrat pe teren alaturi de ceilalti participanti la vizita. „Am avut un schimb de pase cu elevii de la…

- Jumatate din toți adulții din SUA au primit cel puțin o doza a unuia din cele trei vaccinuri aprobate la nivelul Statelor Unite ale Americii, Pfizer, Moderna sau Johnson & Johnson, anunța guvernul american. Aproape 130 de milioane de persoane cu varsta de 18 ani sau mai mult au primit cel puțin o doza…

- David Beckham va fi mentor pentru o echipa de fotbal. Se va intampla intr-un nou serial produs de Disney+. Fostul international s-a intors pe terenurile de fotbal din Londra sa filmeze pentru serial. Acestea sunt locurile in care s-a pregatit pentru cariera sa, pe cand era copil. „Save Our Quad” va…

- Paris Saint Germain si Chelsea s-au calificat in semifinalele Ligii Campionilor chiar daca au pierdut mansa secunda a sferturilor cu acelasi scor, 0-1. Invingatoare cu 3-2 in deplasare in tur, PSG a avut un nou meci plin de emotii cu Bayern Munchen, chiar daca nu s-a mai marcat la fel de mult. Chiar…

- Studiul clinic de faza 3 in curs de desfașurare a vaccinului Pfizer/BioNTech impotriva coronavirusului confirma ca protecția acestuia dureaza cel puțin șase luni dupa a doua doza. Este pentru prima data cand un producator de vaccin poate spune cat dureaza protecția acestuia. Compania mai spune faptul…

- Disney si-a restructurat masiv programul de lansari de anul acesta, astfel ca mai multe productii, intre care „Black Widow” si „Cruella”, vor fi lansate in cinematografe, dar si online, pe platforma companiei, potrivit News.ro. „Black Widow”, cu Scarlett Johansson, si „Cruella”, cu Emma Stone,…

- Disney a anuntat miercuri ca va inchide ''cel putin 60'' dintre magazinele sale din America de Nord anul acesta pentru a se concentra pe activitatile sale de vanzare online, informeaza AFP. Aceste inchideri nu vor fi insa decat o prima etapa, numarul 1 mondial din industria…