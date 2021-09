Emma Răducanu vs Leylah Fernandez: Cine transmite marea finală de la US Open și care este ora de start Ediția din 2021 a US Openului are parte de o finala pe care nu ar fi pariat probabil nimeni. Se vor întâlni Emma Raducanu (18 ani, venita din calificari, locul 150 WTA) și Leylah Fernandez (19 ani, 73 WTA). Meciul va putea fi urmarit în format LiveBLOG pe HotNews.ro.



De știut:Marea finala de la US Open 2021 va începe la ora 23:00, ora României, și va putea fi urmarita în direct pe Eurosport și LiveBLOG pe HotNews.ro. Originile Emmei Raducanu și controversele de pe internet: "Daca joci într-o finala de tenis ești britanica, daca ești chelnerita… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

