Emma Răducanu, victorie dificilă în turul I la Wimbledon Tanara jucatoare britanica Emma Raducanu, campioana de la US Open, și-a respectat statutul de favorita la prima sa apariție pe arena centrala de la Wimbledon, trecand luni cu 6-4, 6-4 de belgienca Alison van Uytvanck, intr-un meci complicat de 1 ora și 42 de minute

