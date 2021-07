Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu s-a oprit in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon, fiind nevoita sa abandoneze in setul al doilea al meciului cu australianca Ajla Tomljanovic, la scorul de 6-4, 3-0 in favoarea adversarei sale. Raducanu, in varsta…

- Sorana Cirstea (45 WTA, 31 de ani a fost eliminata in turul al treilea de la Wimbledon, sambata dupa-ami-aza, de britanica de origine romana Emma Raducanu(18 ani, 338 WTA), scor 3-6, 5-7.Jucatoarea de origine romana a etalat un tenis variat, prin care a surprins-o de foarte multe ori pe eleva […] Articolul…

- Emma Raducanu, tenismena de 18 ani cu origini romanești care reprezinta Marea Britanie, a abandonat, luni seara, meciul cu Ajla Tomljanovic, din cadrul optimilor de finala de la Wimbledon. Emma Raducanu a acuzat o stare de rau, a primit ingrijiri medicale pe teren si la vestiare, apoi a decis sa se…

- Noua revelație a tenisului feminin, Emma Raducanu, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Jucatoarea britanica de origine romana, care are doar 18 ani, a invins-o pe romanca Sorana Cirstea cu 6-3, 7-5.

- Jucatoarea de tenis de origine romana Sorana Cirstea (locul 45 WTA) a fost eliminata de sportiva Emma Raducanu (locul 338 WTA) in turul trei al turneului de grand slam de la Wimbledon. Jucatoarea britanica de tenis s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5. O ora și 39 de minute a durat partida de pe Terenul…

- Sorana Cirstea o va intalni in turul al treilea la Wimbledon pe britanica de origine romana Emma Raducanu, clasata pe locul 338 in ierarhia WTA. Meciul din proba feminina de simplu este programat sambata, 3 iulie, de la ora 15:00, iar invingatoarea se va califica in optimile de finala. Cirstea (FOTO)…

- Victoria splendida reușita de Sorana Cirstea in turul secund la Wimbledon cu Azarenka face inconjurul lumii! Asociația Tenisului Feminin (WTA) a postat un mesaj superb dupa ce „Sori” s-a calificat in turul 3 la Wimbledon! „O victorie mare intr-un turneu mare! Sorana Cirstea a eliminat-o pe victoria…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a reusit sa acceada, vineri, pe tabloul principal de simplu al turneului pe iarba de la Wimbledon. Romanca a invins-o pe Kristie Ahn (SUA) cu 7-5, 6-1, vineri, in ultima runda a calificarilor. Este singura sportiva a noastyra din calificari care a reușit sa…