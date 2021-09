Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) este noua campioana de la US Open. Britanica a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3. Emma Raducanu devine prima jucatoare din istorie care caștiga un turneu de Grand Slam, dupa ce a venit din calificari! Jucatoarea cu origini…

- Simona Halep, 29 de ani, s-a declarat impresionata de parcursul incredibil avut de Emma Raducanu la US Open 2021, unde sportiva cu origini romanești a cucerit trofeul dupa ce a venit din calificari. Simona Halep a urmarit finala US Open 2021, fiind impresionata de mondul in care Emma Raducanu a reușit…

- Emma Raducanu a oferit primele declarații dupa ce s-a calificat in finala turneului de la US Open. Britanica a vorbit la microfon imediat dupa meciul cu Sakkari. „Sincer, timpul aici la New York a trecut foarte rapid. Am luat fiecare zi in parte, iar trei saptamani mai tarziu sunt in finala și, sincer,…

