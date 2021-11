Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Gabriela Ruse a fost invinsa de britanica Emma Raducanu in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/3), intr-un meci demonstrativ de tenis care a avut loc duminica la Royal Albert Hall din Londra in cadrul turneului ATP Champions. Emma Raducanu (19 WTA), campioana de la US Open 2021, a incheiat anul…

- Peste 60% dintre cetațenii UE opriți și interogați in porturi la intrarea in Marea Britanie de catre polițiștii de frontiera britanici dupa Brexit provin din Romania, arata cifrele oficiale. Aceasta statistica ridica intrebari cu privire la o posibila discriminare, acuzație negata insa de Londra, relateaza…

- Emma Raducanu, 18 ani, va urca, incepand de luni, pe locul 23 in clasamentul WTA, dupa ce a scris istorie la US Open, cucerind trofeul, dupa 6-4, 6-3, in finala cu sportiva canadiana Leylah Fernandez, 19 ani, informeaza HotNews.ro . Emma Raducanu a realizat astfel un salt fulminat in topul jucatoarelor…