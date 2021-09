Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu, care a câștigat primul sau turneu de Grand Slam sâmbata la vârsta de doar 18 ani, a povestit ca obiectivul sau la US Open a fost sa câștige destui bani pentru a înlocui o pereche de caști AirPods pe care le-a pierdut, relateaza Insider.Dupa…

- Leylah Fernandez a fost invinsa de Emma Raducanu in finala de la US Open, dar a uimit intreaga lume a tenisului prin rezultatele inregistrate la New York. Sportiva din Canada a declarat, sambata, ca interacțiunea cu publicul o ajuta sa fie la cel mai bun nivel al sau. „Cred ca voi purta aceasta infrangere…

- Emma Raducanu a avut parte de doua saptamâni de vis și a obținut trofeul la US Open. Sportiva cu origini românești a câștigat 10 meciuri fara sa piarda vreun set și va înregistra un salt important în ierarhia mondiala, urmând sa ocupe cel mai bun loc de pâna…

- Emma Raducanu s-a impus in finala de la US Open cu Leylah Fernandez, 6-4, 6-3, și a caștigat titlul la Flushing Meadows fara set cedat. Sportiva care reprezinta Marea Britanie, al carei tata este roman, a devenit primul jucator, indiferent de gen, care caștiga un turneu de Grand Slam in Era Open venind…

- Inaintea finalei de la US Open dintre Emma Raducanu și Leylah Fernandez, antrenorul Sever Dron a analizat pentru Gazeta Sporturilor ascensiunea spectaculoasa a jucatoarei cu origini romanești, oferind informații interesante despre programul prin care aceasta a trecut in Marea Britanie. ...

- Leylah Fernandez (19 ani, locul 73 WTA), finalista in mod surprinzator la US Open, a dezvaluit care este fraza ce a impins-o sa ajunga la cel mai inalt nivel in tenis. Sambata, incepand cu ora 23:00 in Romania, Leylah Fernandez va lupta pentru a caștiga US Open cu jucatoarea britanica Emma Raducanu.…

- Emma Raducanu s-a calificat in finala US Open. Sportiva din Marea Britanie, cu origini romanesti, a trecut in semifinale de Maria Sakkari in doua seturi si va juca intr-o finala istorica.Emma Raducanu, sportiva venita din calificari la US Open, a ajuns pana in marea finala. Raducanu, in varsta de 18…

