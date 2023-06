Stiri pe aceeasi tema

- O zodie din Horoscop este acum norocoasa! Mut timp a trecut de cand acești nativi nu au mai primit vești bune. Acesta este momentul potrivit sa iți iși viața in maini și sa lase in spate trecutul care i-a pus mult timp pe suferința.

- Este ancheta la o școala din Valcea, dupa ce profesorul de sport a fost prins ca avea o relație de dragoste cu o eleva de 14 ani. Cea care i-a prins este chiar directoarea școlii. Potrivit acesteia, cei doi iși trimiteau mesaje și se intalneau pe ascuns, chiar și pe holurile școlii. Mai mult, profesorul…

- Cintareața americana Taylor Swift traiește o noua poveste de dragoste, anunța The Sun. Dupa o desparțire foarte mediatizata de actorul Joe Alwyn, aceasta a inceput sa se intilneasca cu un alt britanic. Alesul vedetei este solistul trupei The 1975, Matty Gillie. "Swift și Geely sint pregatiți sa iși…

- Destinul personajelor și cel al țarii in care traiesc se intrepatrund maiestrit și deseori dur in noul roman al scriitoarei Zeruya Shalev, una dintre cele mai puternice voci ale literaturii israeliene actuale.

- Invitat la podcastul "Da, bravo!" realizat de Mihai Bobonete, Tudor Chirila a vorbit despre relatia tensionata pe care a avut-o in copilarie cu fratele sau. Ca in orice familie romaneasca din acele vremuri, fiind mai mic, Tudor primea mai multa atentie din partea parintilor, o situatie care nu era deloc…

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au venit soții Diarto, cei care fac echipa atat in viața de familie, dar și in plan profesional. Yudi, așa cum ii spune familia, este impreuna cu o romanca, pe care a cunoscut-o, in urma cu mai mulți ani, cand viața l-a pus la grea incercare.

- Starețul Manastirii Someșul Rece din Cluj, Arsenie Galașan, a fost schimbat din funcție și nu mai are voie sa oficieze slujbe religioase, dupa o poveste de dragoste cu o femeie, care l-a tradat și parat superiorilor.Știri de Cluj a discutat cu ieromonahul Arsenie Galatean, fostul staret al Manastirii…

- Starețul Manastirii Someșul Rece din Cluj, Arsenie Galașan, a fost schimbat din funcție și nu mai are voie sa oficieze slujbe religioase, dupa o poveste de dragoste cu o femeie, care l-a tradat și parat superiorilor.Știri de Cluj a discutat cu ieromonahul Arsenie Galatean, fostul staret al Manastirii…