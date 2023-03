Stiri pe aceeasi tema

Fortele Navale britanice au escortat o fregata rusa si un petrolier care tranzitau Canalul Manecii, in apropierea coastelor Marii Britanii, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.Misiunea de escortare a inceput duminica, au anuntat luni Fortele Navale Regale britanice.

Australia si India au convenit sa accelereze un parteneriat economic mai larg si sa impulsioneze legaturile in domeniul apararii, a declarat vineri, la New Delhi, prim-ministrul australian Anthony Albanese, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Kazahstanul va livra in martie Germaniei 100.000 tone de petrol prin conducta ruseasca Drujba (Prietenia), dupa ce sunt convenite toate conditiile juridice si comerciale intre parti, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, noteaza Agerpres.

Emblema oficiala care va fi folosita pentru serbarile care vor insoti incoronarea Regelui Charles al Marii Britanii, in luna mai, a fost dezvaluita vineri cu un design care indica sustinerea monarhiei pentru apararea mediului, relateaza Reuters.

Autoritatile thailandeze din domeniul conservarii speciilor marine au folosit echipamente de termoviziune montate pe o drona pentru a surprinde imagini cu o broasca testoasa cu spate pielos, cea mai mare specie de broaste testoase din lume, care si-a croit drum pe tarm pentru a depune oua, transmite

Compania Virgin Orbit fondata de miliardarul britanic Richard Branson a anuntat joi ca va incerca o noua lansare a unei rachete din Cornwall dupa ce misiunea sa de luni s-a incheiat cu un esec, zdrobind sperantele Marii Britanii de a deveni prima natiune din Europa care plaseaza sateliti pe orbita,

Amazon.com Inc si populara sa subsidiara de streaming Twitch au fost date in judecata, in aceasta saptamana, la tribunalul federal din San Francisco, de o companie israeliana care a declarat ca tehnologia lor video incalca unul dintre brevetele sale, transmite Reuters.

Platforma de schimb de criptomonede Huobi intenționeaza sa concedieze aproximativ 20% din personal, a declarat compania pentru Reuters, acesta fiind cel mai recent semn de reducere drastica a costurilor in industrie, in condițiile in care interesul investitorilor pentru activele digitale scade.