Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu a fost și ea invitata la premiera noului film James Bond - "No Time to Die", organizata in Londra. Noua senzație a tenisului britanic a atras privirile și blitz-urile fotografilor. Sportiva urmeaza sa vina in octombrie 2021 in Romania.

- Face furori și pe terenul de tenis, dar și pe covorul roșu, la evenimente! Emma Raducanu a surprins cu cea mai recenta apariție a sa. Celebra jucatoare de tenis in varsta de 18 ani a participat aseara, 28 septembrie, la premiera filmului „James Bond – No time to die”, de la Royal Albert Hall, din Londra,…

- „No Time To Die”, cel mai nou film din seria James Bond, a avut premiera marți seara, la Londra, iar la eveniment au participa nume importante, iar Emma Raducanu a avut una dintre cele mai apreciate apariții. Pe langa vedetele filmului, la gala care a avut loc la „Royal Albert Hall” au participat și…

- Succesul de la US Open i-a adus Emmei Raducanu și primul super contract: jucatoarea de tenis a devenit noul ambasador al celebrului brand de bijuterii Tiffany & Co. 2021 este anul ei! Dupa ce a scris istorie la US Open, numele Emmei Raducanu a devenit un brand. Jucatoarea de tenis cu origini romanești…

- Emma Raducanu e in centrul atenției tuturor dupa succesul de la US Open 2021. Marile companii se bat pentru ea, pentru ca specialiștii considera ca are un potențial uriaș de marketing. Iata cum a aparut sportiva la London Fashion Week dupa ce a devenit noul ambasador pentru un brand celebru de bijuterii.

- Emma Raducanu (18 ani, 23 WTA) și alte vedete din sportul mondial au avut apariții spectaculoase la Met Gala. Proaspata campioana de la US Open, finalista Leylah Fernandez și alte vedete internaționale au fost prezente noaptea trecuta la Met Gala, unul dintre cele mai importante evenimente mondene din…

- Cum arata tatal roman al tenismenei Emma Raducanu, campioana US Open! Emma Raducanu nu era un nume sonor pana acum. Aflata pe locul 150 WTA, tanara de 18 ani a facut istorie la US Open atunci cand nimeni nu se aștepta. Sportiva s-a impus cu 6-4, 6-3 in fața canadiencei Leylah Fernandez in finala turneului…

- Muzeul National Gallery din Londra marcheaza 60 de ani de la furtul tabloului "The Portrait of the Duke of Wellington", al pictorului spaniol Francisco de Goya, prin dezvaluirea unor documente legate de acest caz, relateaza agerpres.ro.