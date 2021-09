Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu, 18 ani, 150 WTA, a trecut, marți, de elvețianca Stefanie Voegele, 31 de ani, 128 WTA, scor 6-2, 6-3, și s-a calificat in turul doi la US Open. La finalul meciului, jucatoarea britanica de origine romana a fost felicitata de fani, informeaza DigiSport . Printre suporterii sportivei s-a…

- Ana Bogdan (Romania, 105 WTA) se afla la un singur pas de tabloul principal al turneului WTA de la Chicago, dupa ce a dispus de Emma Navarro (SUA, 327 WTA), scor 6-2, 5-7, 6-3. Ana a caștigat o lupta de doua ore și doua minute cu Emma Navarro, iar pentru un loc pe tabloul principal se va duela cu Kimberley…

- Gabriela Ruse (110 WTA) a ratat, duminica seara, calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie „WTA 1.000” de la Cincinnati. Ruse a fost invinsa in turul al doilea al calificarilor de Leylah Fernandez (Canada – 70 WTA si favorita 13 in calificari), cu scorul de 6-2, 6-0. Meciul a durat…

- Simona Halep, locul 10 WTA si favorita 6, si Sorana Cirstea și-au aflat adversara din turul intai, respectiv al doilea de la turneul de categorie „WTA 1000″, de la Montreal. Acceptata direct in turul doi, Simona se va confrunta cu invingatoarea duelului dintre Danielle Collins (SUA, 36 WTA) și Jil Teichmann (Elvetia,…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu a fost eliminata in primul tur al turneului feminin de tenis de la San Jose (SUA), competitie de categoria WTA 500, dotata cu premii in valoare totala de 565.530 de dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-3, 6-2, de chinezoaica Shuai Zhang, intr-o…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu a fost invinsa de olandeza Quirine Lemoine cu 6-1, 4-6, 6-3, sambata, in semifinalele turneului ITF de la Amstelveen (Olanda), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari. Cadantu (31 ani, 282 WTA) s-a inclinat dupa doua ore si 9 minute de joc, potrivit…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale de 189.708 euro, dupa ce a a dispus de bulgaroaica Isabella Sinikova, cu 6-3, 6-3, marti, in ultima runda a calificarilor, potrivit Agerpres.…