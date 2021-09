Stiri pe aceeasi tema

- ​Emma Raducanu este jucatoarea momentului în circuitul WTA, sportiva cu origini românești cucerind titlul la US Open. La Met Gala, Emma a purtat o ținuta Chanel și a întors multe priviri. Fosta campioana la Flushing Meadows, Naomi Osaka a fost greu de recunoscut. La gala au…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu, proaspata caștigatoare a trofelului US Open la varsta de 18 ani, a participat luni seara la Met Gala, Gala Institutului de Costume 2021 de la New York. Sportiva din Marea Britanie, cu tata roman și mama chinezoaica, a fost prezentala eveniment alaturi de alte nume…

- Turneul Campioanelor, la care participa cele mai bune jucatoare ale sezonului, a fost mutat în acest an de la Shenzhen (China) la Guadalajara (Mexic).Turneul, care va avea loc în perioada 8-15 noiembrie, a fost mutat din cauza restrictiilor legate de pandemia de coronavirus.''Suntem…

- Emma Raducanu e noua campioana de la US Open! Britanica de origine romana a scris istorie in tenis, dupa ce a cucerit Grand Slam-ul american fara sa piarda set și venind din calificari! Așa ceva nu s-a mai intamplat in istoria sportului alb! Emma a jucat magistral și in noaptea de sambata sprea duminica,…

- Mats Wilander, septuplu campion de Grand Slam și expert Eurosport, a analizat finala de la US Open, dintre Emma Raducanu și Leylah Fernandez, care se disputa sambata. Loc 150 WTA, Emma Raducanu nu a pierdut niciun set la acest US Open, in care a disputat și calificariNumar 73 WTA, Leylah Fernandez…

- Dupa ce a ratat cele mai importante obiective ale sezonului (Roland Garros, Wimbledon, Jocurile Olimpice) din cauza acidentarii suferite la Roma, Simona Halep (9 WTA) nu figureaza nici pe tabloul principal al Rogers Cup, turneu de categorie "WTA 1.000", care în acest an are loc la Montreal.Daca…

- Simona Halep nu și-a putut apara titlul de la Wimbledon din cauza unei accidentari, dar a ținut sa o felicite pe Ashleigh Barty dupa ce australianca a câștigat titlul de la All England Club."Sunt atât de fericita pentru tine, Ashleigh Barty. Felicitari imense pentru titlul tau…

- Emma Raducanu (338 WTA), puștoaica britanica de 18 ani care s-a calificat in optimi la Wimbledon, a avut numai cuvinte de lauda la adresa Soranei Cirstea (31 de ani, 45 WTA), jucatoare pe care a invins-o sambata in doua seturi, scor 6-3, 7-5. Emma Raducanu are tata roman și mama chinezoaica. Intr-un…