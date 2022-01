Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a afirmat nu se mai simte ca in siguranta in propria ei casa, dupa ce a fost hartuita de un barbat, care a venit la locuinta ei de trei ori si a furat un pantof al tatalui ei drept "suvenir", relateaza Daily Mail. Campioana de la US Open, in varsta…

- Un barbat din Mureș a fost reținut sub suspiciunea ca exploata trei tineri care proveneau de la case de copii. Trei tineri din case de copii au fost inchiși in locuința unui barbat din Mureș, obligați sa munceasca pentru el și exploatați pana la epuizare. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- In dosarul dublei crime de la Iași, in peisaj a aparut un al doilea suspect. Este vorba, conform Poliției, de un barbat care a fost vazut in zona de mai mulți martori. Intre timp, judecatorii au prelungit cu 30 de zile arestul in cazul studentului canadian de origine marocana Ahmed Sami El Bourkadi.…

- Un barbat din Rovinari a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor. Suspectul a fost reținut, iar procurorii au stabilit ca, in cursul lunii septembrie, a fost implicat intr-un scandal, in urma caruia a fost ranit un tanar din localitate. „Urmare a probatoriului administrat, s-a reținut ca inculpatul…

- La data de 17.11.2021, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati au solicitat Judecatoriei Galati arestarea preventiva a unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii, in concurs, a infractiunilor de santaj, prevazuta de art. 207 alin. 2 si 3 din Codul penal si violarea vietii…

- Victima avea 66 de ani și traia in satul Purcareni din comuna argeșeana. El a fost ucis chiar de fiul sau, un tanar in varsta de 29 de ani. Cel care a sunat la 112 a fost chiar fiul victimei. Oamenii legii au ajuns de urgența la fața locului și au gasit cadavrul in curtea casei. Trupul neinsuflețit…