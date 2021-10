Emma Raducanu este ambasador Dior. Este cel mai important contract de marketing al jucatoarei de 18 ani, aparuta de niciunde și ajunsa prin propriile puteri, oficial, in clubul marilor staruri ale sportului mondial. Cel mai mare grup de produse de lux din lume (care mai deține Louis Vuitton, Givenchy, Celine, Loewe si Marc Jobs, Dom Perignon si Sephora) a semnat un contract cu jucatoarea de tenis ce a intrat in istorie caștigand US Open venind din calificari. Emma Raducanu, al carei tata este de origine roman, și care se afla zilele acestea la Transylvania Open (25-31 octombrie a.c., Cluj), mai…