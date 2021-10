Stiri pe aceeasi tema

- Cum a invațat Emma Raducanu limba romana, de fapt. Jucatoarea britanica a cucerit fanii romani ai tenisului cu incercarea de a vorbi destul de mult in limba materna a tatalui sau, originar din Romania. Aflata la Transylvania Open ce are loc la Cluj-Napoca, Emma Raducanu s-a calificat in optimile de…

- Turneul WTA 250 Transylvania Open de la Cluj, de saptamana aceasta, se va desfașura fara spectatori, ca urmare a restricțiilor adoptate de autoritațile romane. La antrenamentele cu public din acest weekend, organizatorii le-au facut o surpriza celor prezenți in tribune.

- Turneul de tenis Transylvania Open incepe luni, la Cluj, cu meciurile din primul tur al tabloului principal. La start se afla 8 jucatoare din Romania. Simona Halep, Anett Kontaveit, Emma Raducanu și Jil Teichmann...

- Emma Raducanu, noua senzație a tenisului mondial, se afla in Romania. Sportiva a ajuns vineri noaptea pe aeroportul din Cluj Napoca și va participa Transylvania Open. Turneul de tenis de la Cluj se va ține fara spectatori in tribune, potrivit noilor restricții. Organizatorii cer ca autoritațile sa faca…

- Emma Raducanu (18 ani, locul 24 WTA) a ajuns vineri seara in Romania. Ea va participa la Transylvania Open, turneul WTA250 de la Cluj-Napoca, unde primele meciuri de pe tabloul principal vor avea loc pe 25 octombrie. Emma Raducanu, favorita numarul 3 la turneul de la Cluj-Napoca, a ajuns in Romania.…

- Emma Raducanu (18 ani, 22 WTA) se intoarce pe teren dupa triumful istoric de la US Open. Britanica va evolua in turneul de la Indian Wells, acolo unde a primit un wild-card din partea organizatorilor. Inainte de a lua startul in turneul din California, Emma Raducanu s-a antrenat alaturi de Gabriela…

- Look Sport+ si PrimaPlay.ro transmit in octombrie Transylvania Open WTA250, considerat cel mai puternic turneu WTA din Romania, cu Simona Halep si Emma Raducanu printre favorite. Turneul de tenis de la Cluj-Napoca este programat sa aiba loc in perioada 23 - 31 octombrie, potrivit news.ro.…

- Patru sportive din Romania se afla in top 100 al castigurilor obtinute in circuitul feminin de tenis dat publicitatii de WTA, in timp ce invingatoarea de la US Open se afla deja pe ultima treapta a podiumului.