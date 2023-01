Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (32 ani, 42 WTA) a ratat calificarea in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Marti, 17 ianuarie, in runda de deschidere, romanca a fost invinsa, in trei…

- Australian Open 2023 a pornit la drum, iar surprizele nu au lipsit din prima zi de concurs. Doua favorite de pe tabloul de simplu de la Melbourne au parasit competiția din runda inaugurala. Din pacate, printre sportivele invinse se numara și doua jucatoare din Romania: Jaqueline Cristian și Ana Bogdan.

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (24 ani, locul 161 WTA) a ratat calificarea in turul secund la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Luni, 16 ianuarie, in runda de deschidere, romanca a fost spulberata,…

- Emma Raducanu a revenit cu victorie dupa accidentarea din urma cu 11 zile si s-a calificat in turul doi la Australian Open, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Bianca Andreescu și Emma Raducanu s-au calificat in turul al doilea de la Australian Open 2023, in urma victoriilor obținute in prima zi a competiției de la Melbourne. Aflata pe locul 43 in clasamentul mondial, Andreescu a avut nevoie de o ora și 41 de minute pentru a trece de cehoaica Marie Bouzkova…

- ​Bianca Andreescu și Emma Raducanu, jucatoare cu origini romanești, s-au calificat in turul al doilea de la Australian Open 2023, in urma victoriilor obținute in prima zi a competiției de la Melbourne.

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a afirmat ca are „deplina incredere" ca accidentarea la glezna suferita in urma cu noua zile nu ii va afecta participarea la Australian Open, relateaza BBC. Britanica in varsta de 20 de ani si-a rasucit glezna stanga la Auckland in urma cu noua zile, dar spune…

- Paula Badosa (25 de ani, 11 WTA) s-a retras de la Australian Open (16-26 ianuarie), primul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea din Spania va fi inlocuita de un „lucky looser”, brazilianca Laura Pigossi (28 de ani, 113 WTA). Paula Badosa a anunțat azi ca a suferit o accidentare care nu-i permite…