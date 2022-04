Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (34 de ani, 2 ATP) s-a desparțit de antrenorul Marian Vajda (56 de ani), omul care și-a pus cel mai mult amprenta pe cariera marelui jucator sarb. E una dintre cele mai agitate perioade din cariera lui Novak Djokovic. Ramas fara sponsorul Peugeot, sarbul a recurs la o decizie cu implicații…

- Emma Raducanu, ipostaze inedite in Mexic. Jucatoarea britanica cu origini romanești va juca in primul sau turneu dupa Australian Open. Sportiva de 19 ani a preferat sa se pregateasca, fara sa mai ia startul in vreo competiție. Emma Raducanu, ajunsa intre timp pe locul 12 WTA, va evolua in turneul de…

- Emma Raducanu revine in turneele WTA. Jucatoarea britanica a fost eliminata in turul 2 la Australian Open. De atunci, spre deosebire de majoritatea celorlalte sportive din circuit, ea nu a mai luat startul la niciun alt turneu. Emma Raducanu a preferat sa se pregateasca in Singapore, dupa care a revenit…

- Emma Raducanu, destainuire despre cariera ei. Jucatoarea britanica a avut un start de sezon dificil, fiind eliminata in turul 2 la Australian Open. Sportiva de 19 ani s-a luptat, insa, cu o batatura dureroasa la palma dreapta, lucru ce s-a rasfrant asupra evoluției sale. Numarul 13 WTA a petrecut cateva…

- Emma Raducanu, decizie radicala dupa ce a fost harțuita. Jucatoarea britanica cu origini romanești a devenit faimoasa dupa ce a reușit sa caștige US Open, toamna trecuta, venind din calificari. Dar celebritatea a venit cu un preș nedorit, sportiva de 19 ani fiind harțuita de un fost curier care i-a…

- Emma Raducanu, așa cum n-ai mai vazut-o. Jucatoarea britanica cu tata roman se afla in Singapore, unde a ales sa se pregateasca dupa Australian Open. Caștigatoarea de la US Open a cucerit fanii din Romania dupa ce a vorbit in limba romana cu ocazia participarii, toamna trecuta, la Transylvania Open…

- Emma Raducanu, salt spectaculos in ierarhia WTA. Jucatoarea britanica cu origini romanești trece printr-o perioada paradoxala. In ciuda rezultatelor slabe obținute dupa ce a triumfat la US Open, sportiva de 19 ani a urcat constant in clasamentul mondial. Deși a fost eliminata in turul 2 la Australian…

- Emma Raducanu, probleme mari in Australia. Jucatoarea britanica pare a nu se regasi dupa cațtigarea US Open, in septembrie, anul trecut. De atunci, actualul numar 18 WTA a caștigat doar 2 partide, fiind invinsa, adesea categoric, in celelalte. Pe masura ce faima i-a crescut, rezultatele s-au impuținat,…