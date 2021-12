Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu are Covid-19! Ghinion teribil pentru jucatoare britanica de 19 ani. Ea urma sa participe la turneul demonstrativ Mubadala WTC in Abu Dhabi, in perioada 16-18 decembrie. Emma Raducanu facuse deja deplasarea in capitala Emiratelor Arabe Unite. Astazi, organizatorii au anunțat ca sportiva…

- Ashleigh Barty, numarul unu mondial, va da startul sezonului 2022 la turneul internațional de pregatire pentru Australian Open de la Adelaide, in prima saptamana din ianuarie, au anunțat vineri organizatorii turneului. In schimb, Emma Raducanu va incepe la "Melbourne Summer Set", alaturi de Osaka,…

- Pugilista franceza Julie Le Galliard, campioana a tarii sale la categoria 57 kg in anul 2015, a decedat duminica din cauza Covid-19 la numai 31 de ani, a anuntat miercuri ziarul belgian La Derniere Heure. Julie Le Galliard a primit doua doze de vaccin, dar suferea de o boala care o facea deosebit…

- Sportiva belarusa Aliaksandra Ramanouskaia (25 de ani), campioana mondiala la schi acrobatic in 2019, a fost arestata, miercuri, la Minsk, la finalul unui antrenament, informeaza L’Equipe, citat de news.ro. Presa internationala a fost alertata recent de fundatia sport si solidaritate belarusa cu privire…

- Simona Halep, 30 de ani, a parasit topul 20 WTA dupa 8 ani , sportiva din Constanța coborand pe poziția 22 WTA, dupa turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca, in care a fost invinsa in finala, scor 2-6, 3-6, de estoniana Anett Konatveit, informeaza Agerpres . Simona Halep nu mai fusese in afara top…

- Emma Raducanu, locul 24 WTA, castigatoare a ultimei editii a US Open, se va pregati in aceasta saptamana cu spaniolul Esteban Carril, fostul antrenor al jucatoarei Johanna Konta, informeaza BBC, citat de news.ro Carril a jucat un rol foarte important in ascensiunea fostului numar 1 britanic…

- Lista marilor absențe de la Indian Wells, ediția din 2021, a fost completata cu înca o câștigatoare de Grand Slam. Astfel, organizatorii au anunțat ca Sofia Kenin (9 WTA) nu va lua parte la întrecerea din deșertul californian.Ashleigh Barty (lidera mondiala), Naomi Osaka (fosta…