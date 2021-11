Emma Răducanu: 'Am nevoie de o pauză de la tenis și să plec în vacanță' Emma Raducanu nu a reușit sa repete succesul de la US Open in saptamanile de dupa realizarea istorica, dar britanica este acum pregatita pentru o vacanța. A fost un final de an destul de furtunos pentru cea care a cunoscut o expunere extraordinara pe plan social, dupa recentul sau parcurs la US Open, relateaza Mediafax. Presiunea suplimentara și interesul mediatic este ceva cu care Raducanu trebuie sa se obișnuiasca, iar rezultatele ei in ceea ce privește tenisul nu au fost nici ele cele mai bune. Cu privire la tot ce s-a intamplat, ea a declarat, citata de tennisuptodate.com: „Tot… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Ungureanu și mama ei au facut parte din proiectul „Asia Express” sezonul 4, iar la scurt timp dupa ce au fost eliminate din concurs, artista a plecat intr-o vacanța in Portugalia, cel mai probabil alaturi de iubitul ei. Pana acum, vedeta nu a postat o imagine impreuna cu cel de care este indragostita.…

- Pauza fortata de doua saptamani a elevilor, anuntata aseara de presedintele Klaus Iohannis, nu este pe placul tuturor. Multi elevi, profesori si parinti spun ca varianta scolii online ar fi fost mai buna.

- Președintele Klaus Iohannis a facut o declarație, in urma ședinței de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a precizat ca incepand de luni va fi o vacanța de 2 saptamani pentru școlile in ciclul primar, gimnaziu și liceu. De asemenea, printre restricții se enumera masca obligatorie atat in spațiile inchise,…

- In așteptarea ședinței convocate de Klaus Iohannis, in care se vor decide noi masuri restrictive menite sa reduca impactul pandemiei in Romania, pe surse se vehiculeaza o vacanța școlara de doua-trei saptamani, dupa cum anunța site-ul EduPedu.ro.

- ”Carantinarea ar trebui sa fie o soluție extrema, ultima, iar daca e aplicata, trebuie cu niște criterii și condiții, pe perioada determinata.Certificatul verde: in anumite situații, va trebui sa il folosim. E o discuție și la noi in partid. In anumite perioade ale saptamanii, cand e mai aglomerat,…

- Un jaf comis de doi hoți a scos la lumina o poveste mai spectaculoasa decat furtul in sine.Doua nopți la rand, hoții au furat bijuterii și apoi un seif de o tona cu 370.000 de mii de euro și 60.000 lei.Paguba totala a fost de 500.000 de euro. Pagubitul este Petru Ioan Lupașc, fost șef al ANAF Oțelu…

- Elevii și preșcolarii au revenit astazi in banci, in prima zi a noului an școlar. Inceputul anului școlar 2021 – 2022 a fost celebrata și de Google printr-un doodle creat special. Aproape 3 milioane de elevi și preșcolari au inceput astazi școala. Cu aceasta ocazie Google a creat un doodle colorat in…