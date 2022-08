Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams, daramata de Simona Halep. Campioana americana, deținatoare a 23 de trofee de Grand Slam și-a anunțat saptamana aceasta intenția de a se retrage din tenis. Williams va implini 41 de ani pe 26 septembrie, cu o zi inainte ca Halep sa faca, la randul sau, 31 de ani. Serena Williams a fost…

- Serena Williams a reușit sa puna capat unei așteptari de 14 luni: caștigatoare a 23 de titluri de Grand Slam, americanca s-a calificat in turul doi al turneului de la Toronto, de categorie „WTA 1000”.

- Se afla pe locul 10 WTA, iar la doar 19 ani se poate lauda deja cu un titlu de Grand Slam in CV. Emma Raducanu a vorbit despre cele mai dificile perioade ale carierei și a precizat și momentul in care s-a simțit ca și cand ar fi fost aproape sa renunțe la tenis.

- Emma Raducanu (19 ani, 10 WTA) e sfatuita de Marion Bartoli (37 de ani), caștigatoarea Wimbledon din 2013, sa ia legatura cu Maria Sharapova pentru a-i cere sfaturi despre gestionarea presiunii. Fosta jucatoare din Franța compara situațiile Mariei și Emmei, ambele caștigand turnee de Grand Slam inca…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat fara probleme in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon, miercuri, dupa ce a invins-o pe americanca Amanda Anisimova cu 6-2, 6-4. Halep (30 ani, 18 WTA), cap de serie numarul 16, a obtinut victoria in 63 de minute si va juca a treia…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) va participa vara aceasta, pentru prima oara din 2017 incoace, la turneul WTA de la Washington, programat in perioada 30 iulie - 7 august. Organizatorii intrecerii din capitala Statelor Unite au anunțat in mare stil prezența Simonei Halep la Washington, unde vor mai…

- Serena Williams, care revine in tenis la 40 de ani dupa un an de absența, va fi pregatita de Eric Hechtman, antrenorul surorii sale Venus, anunțul fiind facut chiar de tehnicianul in vanrsta de 38 de ani, a scris Hotnews . ​Serena Williams a anunțat ca vrea sa revina in tenis la turneul de la Wimbledon,…

- Simona Halep a anunțat ca va participa la un nou turneu! Romanca se gandește și la sezonul de pe iarba și va lua startul la Birmingham. Romanca a confirmat deja prezența la Birmingham, pentru a pregati al treilea Grand Slam din acest an, de la Londra. „Emma Raducanu, Simona Halep, Jelena Ostapenko și…