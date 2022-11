Stiri pe aceeasi tema

- Forul european de handbal (EHF) a anuntat, vineri, ca jucatoarele alese in All Star Team la Campionatul European sunt incluse automat si in panoul de nominalizari pentru titlul de jucatoarea anului 2022. Cel mai bun inter stanga la Campionatul European recent incheiat a fost aleasa Cristina Neagu,…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, locul 75 WTA, a aprins, joi, luminile de sarbatori la celebrul magazin londonez Harrods, inaugurand "Fabuloasa Lume Dior".

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut, luni, o discuție privata timp de aproape o ora, cu Papa Francisc, fiind de așteptat ca principala tema sa fi fost criza din Ucraina și perspectivele de pace in aceasta țara, scrie Reuters.

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu cauta al cincilea sau antrenor din ultimele 16 luni dupa ce a pus capat colaborarii cu rusul Dmitri Tursunov, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a fost nominalizata in echipa Marii Britanii pentru turneul final al competitiei Billie Jean King Cup de la Glasgow, de luna viitoare, in ciuda faptului ca in prezent este accidentata la incheietura mainii, transmite DPA., potrivit Agerpres.

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Seul, dotat cu premii totale in valoare de 251.750 de dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-3, 7-5, pe belgianca Yanina Wickmayer, intr-o partida disputata joi, potrivit Agerpres.…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a anuntat, luni, ca va participa la Transylvania Open WTA250, turneu care va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 8-16 octombrie 2022, anunța news.ro.

- Printul William a declarat duminica ca este onorat ca a primit titlul de print de Wales cu prilejul unei convorbiri cu prim-ministrul Tarii Galilor, Mark Drakeford, a precizat Palatul Kensington intr-un comunicat, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.