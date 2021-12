Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu a primit titlul de "Sportiva anului" din partea Asociației Jurnaliștilor Sportivi din Marea Britanie, care au acordat premiul in cadrul galei anuale British Sports Awards. Adam Peaty, medaliat cu aur la Tokyo, și echipa de fotbal a Angliei sunt ceilalți caștigatori ai ediției 2021,…

- Sunisa „Suni” Lee, 18 ani, care a facut istorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo in aceasta vara, dupa ce a devenit prima sportiva americana de origine asiatica care a caștigat aurul olimpic la individual compus, a declarat ca a fost victima unui incident rasist, informeaza postul NBC . Sportiva, mandra…

- Emma Raducanu s-a impus in finala de la US Open cu Leylah Fernandez, 6-4, 6-3, și a caștigat titlul la Flushing Meadows fara set cedat. Sportiva care reprezinta Marea Britanie, al carei tata este roman, a devenit primul jucator, indiferent de gen, care caștiga un turneu de Grand Slam in Era Open venind…

- Emma Raducanu s-a calificat in finala US Open. Sportiva din Marea Britanie, cu origini romanesti, a trecut in semifinale de Maria Sakkari in doua seturi si va juca intr-o finala istorica.Emma Raducanu, sportiva venita din calificari la US Open, a ajuns pana in marea finala. Raducanu, in varsta de 18…

- Emma Raducanu (150 WTA) s-a calificat in semifinalele US Open, dupa 6-3, 6-4 cu Belinda Bencic (12 WTA), campioana olimpica de la Tokyo. Sportiva de doar 18 ani, care reprezinta Marea Britanie, dar al carei tata este romin, a inceput meciul timorata, motiv pentru care a pierdut primele doua game-uri,…

- La Europenele sub 23 de ani de la Kruszwica (Polonia), Romania a cucerit cinci titluri continentale și alte cinci medalii de argint. Simona Radiș (22 de ani) a fost din nou in prim-plan, cu doua medalii de aur caștigate. Simona Radiș nu a avut vacanța dupa Jocurile Olimpice de la Tokyo. Campioana olimpica…