Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu, locul 22 WTA, nu se grabeste sa-si angajeze alt antrenor dupa despartirea de Andrew Richardson, produsa aproape imediat dupa ce sportiva de 18 ani a castigat US Open, luna trecuta. "Pana la urma, esti pe cont propriu si trebuie sa fii propriul tau antrenor…

- Emma Raducanu a avut parte de un meci special de tenis, campioana en-titre de la US Open jucand in compania Ducesei de Cambridge, Kate Middleton. Conform Daily Mail, Kate Middleton a declarat ca victoria Emmei de la Flushing Meadows a fost una “foarte impresionanta”. Meciul special a avut loc la...…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu s-a despartit de antrenorul care a indrumat-o catre un prim titlu major, ce de la US Open, informeaza BBC, anunța news.ro. Andrew Richardson a fost angajat pentru turneele de vara din Statele Unite, care s-au incheiat cu victoria tinerei la New York. "In…

- Simona Halep a anunțat in urma cu doua zile ca se desparte de antrenorul ei Darren Cahill. De ce a renunțat Simona Halep la antrenorul ei Se pare ca australianul ar fi nemulțumit de restricțiile de calatorie cu care de-a face atunci cand trebuie sa fie alaturi de sportiva romanca. In plus, Darren Cahill…

- Emma Raducanu este fara dubii omul momentului în tenisul feminin dupa cucerirea US Open, la a doua participare la un Grand Slam. Andrew Richardson, antrenorul sportivei britanice, a vorbit despre atuul principal al acesteia.Andrew Richardson a fost angajat dupa Wimbledon sa o antreneze…

- Adolescenta britanica, de origine romana, Emma Raducanu s-a calificat in primul sfert de finala US Open 2021, din cariera sa. Totuși, din mesaje de felicitari primite sportiva a simțit lipsa parinților despre care spune ca au ignorat-o dupa meci.

- Adolescenta britanica, al carei tata este roman, o va intalni maine pe Belinda Bencic pentru un loc in semifinale. Emma pașește ferm pe un teritoriu inedit, dezvaluindu-și interesul pentru arhitectura și jazz A reușit la New York ceea ce la Londra i-a ramas interzis, atingerea sferturilor de finala…