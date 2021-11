Romanca Gabriela Ruse a fost invinsa de britanica Emma Raducanu in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/3), intr-un meci demonstrativ de tenis care a avut loc duminica la Royal Albert Hall din Londra in cadrul turneului ATP Champions.

Emma Raducanu (19 WTA), campioana de la US Open 2021, a incheiat anul cu aceasta partida contra Gabrielei Ruse (85 WTA). Meciul dintre cele doua jucatoare, care sunt prietene, a oferit momente spectaculoase si a fost foarte gustat de publicul de la Royal Albert Hall. Romanca a opus o rezistenta puternica, mai ales in setul secund, pe care l-a impins in tie-break.