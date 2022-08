Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Serena Williams și Emma Raducanu a creat tensiuni inimaginabile in aceasta noapte, reprezentand totodata un „duel al generațiilor”, dovedindu-se clar ca decizia de retragere a caștigatoarei a 23 de titluri de Grand Slam a fost cea mai buna. Intr-un meci extrem de spumos, britanica de…

- Emma Raducanu (19 ani, locul 13 WTA) a trecut de Serena Williams (40 de ani, 402 WTA) in primul tur al turneului de la Cincinnati, scor 6-4, 6-0. A fost printre ultimele meciuri din cariera sportivei din SUA, care iși va incheia cariera dupa US Open, urmatorul turneu la care va lua parte. In prima -…

- Meciul cap de afiș din primul tur al turneului WTA de la Cincinnati dintre Serena Williams și Emma Raducanu a fost amanat de organizatorii americani, fapt ce a starnit frustrare in randul fanilor care erau pregatiți sa vada luni noapte partida dintre cele doua.

Simona Halep, locul 15 WTA, si Sorana Cirstea, locul 38 mondial, si-au aflat adversarele din primul tur la Cincinnati, turneu care incepe luni, scrie news.ro.

- Organizatorii WTA Cincinnati au stabilit tabloul circuitului feminin. Simona Halep și Sorana Cirstea și-au aflat adversarele din turul 1. Turneul WTA 1000 de la Cincinnati va incepe 15 august și se va incheia pe 21. Valoarea totala a premiilor este de 2,5 milioane de dolari. ...

Jucatoarea americana de tenis Serena Williams si sarbul Novak Djokovic s-au inscris la turneul de la Cincinnati de luna viitoare, in perspectiva unei eventuale participari la US Open, au anuntat, marti, organizatorii competitiei, citati de AFP.

- Serena Williams va participa la turneul de categorie WTA 1000 de la Cincinnati (15-21 august). Printre participantele confirmate de organizatori se afla și Iga Swiatek, lidera mondiala, Simona Halep, Emma Raducanu sau Bianca Andreescu.

- Harmony Tan a devenit cunoscuta in lumea tenisului dupa ce a eliminat-o pe Serena Williams in runda inaugurala de la Wimbledon 2022. Franțuzoaica a mai inregistrat o victorie pe iarba de la All England Club dupa ce a trecut de Sara Sorribes Tormo.