Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a fost recompensata, duminica, in cadrul unei ceremonii care s-a desfasurat online, cu Premiul Laureus la categoria “Revelatia anului”, potrivit news.ro.“Multumesc foarte mult Academiei Laureus pentru vot. Inseamna foarte mult pentru mine sa primesc acest…

- Porsche a anunțat ca a semnat un nou contract de imagine cu una dintre cele mai promițatoare figuri feminine din lumea tenisului. Este vorba despre Emma Raducanu, sportiva cu origini romanești, care a devenit prima jucatoare de tenis care caștiga un turneu de Grand Slam, venind direct din calificari.…

- Emma Raducanu, despre idolul sau din Romania. Jucatoarea britanica cu origini romano-chinezești nu se afla in cea mai buna forma a carierei. Caștigatoarea US Open 2021 a fost invinsa in 7 din cele 11 partide pe care le-a jucat de cand a trimufat miraculos in Grand Slam-ul american. Ea a fost eliminata…

- Emma Raducanu, probleme mari in Mexic. Jucatoarea britanica cu origini romanești nu se regasește dupa fulminanta victorie de la US Open. Macinata și de accidentari, sportiva de 19 ani a pierdut 6 dintre cele 9 partide jucate dupa cucerirea primului Grand Slam din cariera, in luna septembrie. Emma Raducanu…

- Emma Raducanu, campioana de anul trecut de la US Open, a fost nominalizata pentru Premiile Academiei Laureus pe anul 2022 la categoria „Revelația anului”. Jucatoarea de tenis, in varsta de 19 ani, al carei tata este roman, se afla acum pe locul 13 in ierarhia WTA și a uimit lumea sportului cu parcursul…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, nr. 1 mondial, a castigat pentru prima oara Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Danielle Collins (30 WTA), cap de serie 27, cu 6-3, 7-6 (2), transmit agentiile internationale de presa.

- Emma Raducanu, invinsa, dar in top la Australian Open. Jucatoarea britanica cu origini romanești a parasit primul turneu de Grand Slam al anului inca din turul 2. Ea a fost invinsa cu 4-6, 6-4, 3-6 de Danka Kovinic din Muntenegru. Cu toate acestea, Emma Raducanu a stabilit, fara sa vrea, un record absolut…

- Unde s-a refugiat Emma Raducanu dupa Australian Open. Jucatoarea britanica cu origini romanești a parasit inca din turul 2 primul turneu de Grand Slam al anului. Ea a acuzat o rana la palma dreapta in partida contra muntenegrencei Danka Kovinic, pierduta cu scorul de 4-6, 6-4, 3-6. Emma Raducanu nu…