- Pentru investitori, industria destinata animalelor de companie ar putea fi un sector care merita urmarit in aceste vremuri tulburi. Piața produselor și serviciilor legate de animalele de companie a crescut constant cu o rata de peste 6% pe an. La nivel global, aceasta a crescut de la 216 miliarde de…

- PSD susține ca se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada limitata. PSD revine cu aceasta soluție, prezentata inca de la inceputul anului, deoarece realitatea economico-sociala o impune.…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a transmis luni, 25 iulie, ca trebuie reluate in coaliția politica discuțiile incepute in ianuarie privind reglementarea prețurilor la energie și gaze pe o perioada limitata. Concret, PSD vrea ca prețurile sa fie stabilite de stat „PSD revine cu aceasta soluție, prezentata…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, au anuntat, joi, premierul ucrainean Denis Smihal si presedinta Comisiei, Ursula Von der Leyen. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, relateaza CNN. "La doar trei luni de la primirea…

- Disponibilitatea drogurilor se mentine la niveluri ridicate in UE, iar substante psihoactive noi, cu potenta mare, continua sa apara pe piata, potrivit celor mai recente date privind consumul de droguri in Europa si in Romania. Marti, la sediul Senatului Romaniei, a avut loc conferinta de lansare a…

- Un nou raport intocmit de ACEA arata ca, in Romania, au fost vandute 10.198 de mașini noi in luna mai. Asta inseamna o creștere de 24% fața de aceeași perioada din 2021. Mai mult, vanzarile de mașini noi in țara noastra au crescut cu 32.9% in primele 5 luni fața de același interval de anul trecut. Pana…

- Romania se numara printre țarile care au reglementat industria jocurilor de noroc. Dupa activarea, in anul 2015, a legislației referitoare la acest domeniu, statul roman a ajuns sa incaseze venituri de 600 de milioane de euro pe an, din taxe și impozite. Legiferarea sectorului de gambling a inceput…

- Liderii coaliției au decis, miercuri, ca votul pe modificarea Codului Rutier sa fie dat la toamna, in viitoarea sesiune parlamentara. Pana atunci, a declarat Marcel Ciolacu pentru Digi24 , vor fi analizate toate amendamentele propuse de PSD și PNL. „Am decis sa ma uit pe toate amendamentele și pe ordonanța.…