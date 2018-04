Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de marti spre miercuri (24/25 aprilie), intervalul orar 1.00-3.00, este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor (taxelor de pod) sa fie ingreunata/intrerupta ca urmare a unor lucrari de mentenanta la sistemul informatic, anunta CNAIR. Compania Nationala de Administrare…

- AZn noaptea de marAi spre miercuri (24/25 aprilie), intervalul orar 1.00-3.00, este posibil ca emiterea rovinietelor AYi a peajelor (taxelor de pod) sAƒ fie A®ngreunatAƒ/A®ntreruptAƒ ca urmare a unor lucrAƒri de mentenanAAƒ la sistemul informatic, anunAAƒ CNAIR.

- In data de 24.04.2018, in intervalul orar 01:30 - 06:00, ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanța ale sistemului informatic al SC OMV PETROM MARKETING SRL, activitatea de emitere a rovinietelor și a peajelor va funcționa cu intermitențe in 87 puncte de distribuție aparținand acestui distribuitor.…

- In data de 27.01.2018 in intervalul orar 17:00 – 17:40 si in data de 28.01.2018 in intervalul orar 13:00 – 13:40, activitatea de emitere a rovinietelor si a peajelor in punctele apartinand SC OMV PETROM MARKETING SRL va fi intrerupta ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanta ale sistemului informatic…

- Atenție șoferi daca plecați la drum și nu aveți rovinieta! OMV Petrom anunța ca intrerupe emiterea rovinietelor și peiajelor timp de 40 de minute astazi și maine. Astazi, in intervalul orar 17:00 – 17:40 activitatea de emitere a rovinietelor si a peajelor in punctele apartinand SC OMV PETROM MARKETING…

- In data de 27.01.2018 in intervalul orar 17:00 17:40 si in data de 28.01.2018 in intervalul orar 13:00 13:40, activitatea de emitere a rovinietelor si a peajelor in punctele apartinand SC OMV PETROM MARKETING SRL va fi intrerupta ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanta ale sistemului informatic…

- In data de 27.01.2018 in intervalul orar 17:00 – 17:40 si in data de 28.01.2018 in intervalul orar 13:00 – 13:40, activitatea de emitere a rovinietelor si a peajelor in punctele apartinand SC OMV PETROM MARKETING SRL va fi intrerupta ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanta…

- Activitatea de emitere a rovinietelor si a peajelor in punctele apartinand SC OMV Petrom Marketing SRL va fi intrerupta, in data de 27.01.2018, in intervalul orar 17:00 – 17:40 si in data de 28.01.2018 in intervalul orar 13:00 – 13:40, ...