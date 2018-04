Stiri pe aceeasi tema

- In data de 24.04.2018, in intervalul orar 01:30 - 06:00, ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanța ale sistemului informatic al SC OMV PETROM MARKETING SRL, activitatea de emitere a rovinietelor și a peajelor va funcționa cu intermitențe in 87 puncte de distribuție aparținand acestui distribuitor.…

- Propunerea conducerii Primariei pentru anul 2019, supusa dezbaterii publice, prevede acelasi nivel al taxelor si impozitelor ca in anul 2018. In aceasta perioada de dezbatere se va lua in discutie daca scutirea de impozit pentru monumentele istorice se va face in conditiile aplicarii prevederilor Codului…

- In data de 27.01.2018 in intervalul orar 17:00 – 17:40 si in data de 28.01.2018 in intervalul orar 13:00 – 13:40, activitatea de emitere a rovinietelor si a peajelor in punctele apartinand SC OMV PETROM MARKETING SRL va fi intrerupta ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanta ale sistemului informatic…

- Restul taxelor și impozitelor pentru persoane fizice și juridice raman la același nivel ca in 2017. Sebeșenii cu datorii egale sau mai mari de 1.000 de lei la buget – la panoul rușinii Cladirile si terenurile neingrijite, aflate in intravilanul municipiului Sebes, supraimpozitate cu pana la 500% din…