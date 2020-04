Emisiunea Romanii au Talent se opreste din cauza pandemiei. Cand vor fi live-urile? In prezent postul de televiziune Pro TV difuzeaza, in fiecare vineri, emisiunea Romanii au Talent. Sunt insa editii inregistrate inca din toamna anului trecut, atunci cand au avut loc auditiile. Acestea ar urma sa se mai difuzeze pana undeva la jumatatatea lunii mai, iar apoi ar trebui sa inceapa etapa live-urilo. Conform ziarului Click! , reprezentantii Pro Tv se gandesc insa la amanarea acestora in contextul pandemiei de COVID-19. „Ar mai fi cateva editii inregistrate. Dupa care, in mod normal, de la mijlocul…